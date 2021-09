Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat luni ca aproape 178.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 19 ani sunt vaccinați cu cel puțin o doza, iar peste 147.000 au schema completa. „Vacanța mare s-a terminat! Inainte de a pleca spre școala rezerva-ți cateva minute și discuta…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat luni ca aproape 178.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 19 ani sunt vaccinați cu cel puțin o doza, iar peste 147.000 au schema completa. Potrivit acestuia, București, Cluj și Iași sunt județele fruntașe in ceea ce privește imunizarea…

- Peste 80% din cazurile de COVID-19 și 94,7% dintre decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), conform HotNews. Concluziile raportului INSP Pentru saptamana 16 – 22 august: 41.8% din totalul…

- Conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), 97% din decesele COVID inregistrate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane vaccinate cu schema incompleta. Concluziile analizei INSP pentru saptamana 9 – 15 august: 44.5% din totalul cazurilor COVID-19…

- OFICIAL| 255 cazuri noi și OPT decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 73 de oameni internați la ATI Sambata, 7 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 7 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.711…

- O ordonanța de urgența aprobata anul trecut, la inceputul pandemiei de coronavirus, permitea consumatorilor de gaze și energie electrica sa-și amane plata facturilor pana la incetarea starii de alerta. In acest timp, furnizorii de gaze și energie nu au avut dreptul sa debranșeze/deconecteze astfel de…

- “Industria IT a fost in anul pandemiei unul dintre principalele motoare ale economiei romanesti si a devenit chiar mai profitabila in timpul pandemiei”, releva o analiza Termene.ro. Studiul a luat in calcul peste 23.000 de companii care activeaza in industria IT si care au depus situatiile financiare…

- Brașovul și alte șapte orașe vor avea campusuri pentru invațamant dual. Suma alocata este de 300 de milioane de euro și este cuprinsa in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Zece campusuri pentru tinerii care vor studia in invațamantul dual vor fi construite in mari orașe din țara, fondurile…