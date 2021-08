Stiri pe aceeasi tema

- “De la frigiderele eco-frost, masinile de spalat rufe inteligente, cuptoarele si plitele cu inductie la aspiratoarele robot, aparatele de aer conditionat wi-fi etc., romanii sunt tot mai interesati de tehnologie, dovada ca rata de inlocuire a electrocasnicelor a scazut semnificativ in ultimii 5 ani,…

- Persoanele care sunt complet vaccinate nu au nevoie de o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19, spun oficiali americani din domeniul sanatații și al medicamentelor. „Suntem pregatiți pentru dozele de rapel daca și cand știința demonstreaza ca sunt necesare”, au transmis intr-o declarație comuna…

- Tot mai mulți oameni sunt fara job nu pentru ca nu s-ar gasi, ci pentru ca se afla intr-o stare depresiva atat de avansata incat numai gandul de a merge zilnic acolo, de a interacționa și a fi puși sub presiune ii face sa se inchida și mai mult in ei. Nu este vorba aici despre lene, despre lipsa de…

- Constructorul care a caștigat licitația pentru drumul expres Craiova-Pitești a anunțat miercuri, intr-o conferința de presa ca lucrarile vor dura mai mult din cauza problemelor de personal. “Cel puțin 10 muncitori iși dau demisia zilnic”, a declarat constructorul. Lucrarile sunt finalizate in proporție…

- Admiterea pentru studii de licența și master la Facultatea de Jurnalism si Științele Comunicarii (FJSC) va fi organizata online și se va desfașura in luna iulie 2021. Anul acesta sunt disponibile 130 de locuri la buget (Invațamant cu frecvența-IF), la concursul de admitere nivel licența, și 145 de locuri…

- Agentiile de turism din Romania sunt tot mai interesate de a colabora cu CFR Calatori pentru vanzarea de bilete online in trafic intern, dar si pentru inchirierea unui tren in regim charter si organizarea unor trasee si circuite, spune Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).

- Angajatorii din Romania au parte de o competitie puternica din partea operatorilor de turism si HoReCa din strainatate, care au nevoie urgent de forta de munca si care platesc, totodata, salarii mai mari decat cele din tara noastra.

- Un ofițer și 9 agenți de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani au fost reținuți pentru 24 de ore, in urma perchezițiilor facute de procurorii DNA. Potrivit DNA, in același dosar, inca cinci agenti au fost plasati sub control judiciar. De asemenea, a fost retinuta…