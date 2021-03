Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu inmultirea arestarilor in randul adolescentilor pentru delicte de natura terorista, stabilind o legatura intre masurile de carantina introduse impotriva coronavirusului si recrutarile de tineri de catre organizatii precum gruparea Stat Islamic,…

- Ministrul de Finante britanic Rishi Sunak a decis ca va extinde masura echivalenta cu somajul tehnic pina la finalul lunii septembrie, intr-o decizie luata pentru a proteja milioane de oameni ale caror locuri de munca au fost suspendate pina la ridicare restrictiilor impuse pentru a stavili raspindirea…

- Anglia se pregateste sa iasa treptat din lockdown. Premierul britanic Boris Johnson a prezentat planul sau complet de relaxare, care include redeschiderea scolilor de pe 8 martie si, treptat, a localurilor dar si a cluburilor precum si eliminarea altor restrictii privind activitatile sociale.

- In ultima saptamana a lunii ianuarie, unul din cinci cazuri de infectare cu noul coronavirus din Danemarca a fost provocat de tulpina britanica mai contagioasa a virusului, conform unor date preliminare publicate vineri, fapt care i-a determinat pe unii experti sa afirme ca restrictiile de tip lockdown…

- In Australia, masurile rapide și stricte pentru controlarea focarelor COVID, oricat de mici, sunt urmate de perioade de normalitate, in care oamenii pot ieși la restaurant, iar maștile sunt doar recomandate, scrie New York Times . Strategia, ajutata și de izolarea geografica a țarii, a dat rezultate…

- Oslo, capitala Norvegiei, precum si ale noua municipalitati invecinate au impus sambata unele dintre cele mai severe masuri de lockdown adoptate pana in prezent in aceasta tara, dupa depistarea unei variante mai contagioase de coronavirus, identificata pentru prima data in Marea Britanie, informeaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni seara, intr-o alocutiune televizata, revenirea la „lockdown” pe teritoriul Marii Britanii pentru a combate raspandirea noii tulpini a coronavirusului. Aceasta noua masura, la fel de stricta ca aceea pusa in aplicare in primavara, prevede inchiderea scolilor…

- Israelul este a prima țara care instaureaza lockdown dupa ce a confirmat patru cazuri cu noua tulpina de coronavirus identificata in Marea Britanie. La doar cateva zile dupa ce au inceput campania de vaccinare la nivel național, autoritatile israeliene au anuntat joi al treilea lockdown dupa ce in urma…