Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat duminica seara, la Digi24, ca Romania va folosi din toamna gaz lichefiat din SUA, ca alternativa la gazul rusesc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul francez al afacerilor europene, Clement Beaune, a spus vineri ca Uniunea Europeana trebuie sa ramana ferma in timp ce atacurile ruse din Ucraina se intensifica "extrem de ingrijorator", transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sustinut, joi, o conferinta de presa la Moscova, in care a reiterat ideea ca al Treilea Razboi Mondial ar putea fi un „razboi nuclear”, a precizat ca ucrainenii „folosesc civilii ca scuturi umane” si a afirmat ca SUA incearca „sa subjuge Europa”, precum…

- Președintele Romaniei susține, in contextul razboiului din Ucraina, ca dependența de gazul rusesc la nivel european trebuie terminata. Klaus Iohannis considera ca soluția la gazul rusesc e energia alternativa și energia nucleara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul francez al finanțelor, Bruno Le Maire, a declarat marți la CNN ca președintele rus Vladimir Putin este „direct responsabil pentru dificultațile (financiare) prin care va trece conaționalii sai”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Rusia are concentrate in continuare 'la fel de multe forte' in apropiere de Ucraina si ca anunturile privind retragerea unitatilor ruse mai trebuie inca 'verificate', relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut miercuri europenilor sa-si transmita propriile propuneri in materie de zboruri spatiale cu echipaj uman si de explorare spatiala, astfel incat o decizie care angajeaza sau nu Europa pe aceasta cale sa poate fi luata in toamna, relateaza AFP. Fii…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a aparat marti, cu prilejul vizitei sefului guvernului german Olaf Scholz la Moscova, gazul rusesc si pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder, criticat in Germania pentru ambitia de a intra in consiliul de administratie al gigantului rus Gazprom, relateaza…