Tot mai multe voci cer ca Marea Britanie să reducă investițiile în proiectul HS2 de construcție a unor noi linii feroviare de mare viteză ​Tot mai multe organizații din Regatul Unit cer ca guvernul sa reduca investițiile în HS2, uriașul proiect de a construi câteva sute de kilometri de linii de mare viteza. Primele estimari indicau costuri de 32 miliarde de lire, dar pâna la urma s-a ajuns la peste 100 de miliarde de lire sterline. Organizațiile spun ca este posibil ca numarul de pasageri sa nu creasca în urmatoarele decenii ca urmare a faptului ca mulți vor continua sa lucreze de acasa și vor renunța la transportul public de lunga distanța, scrie BBC.



