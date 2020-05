Stiri pe aceeasi tema

- Protestele violente continua pe tot teritoriul SUA dupa uciderea lui George Floyd intr-un act de brutalitate al poliției. In Louisville, in statul Kentucky, forțele de ordine au recurs din nou la forța disproporționata - un polițist a inceput sa traga cu gaze lacrimogene direct intr-o echipa de jurnaliști…

- Trei jurnaliști de la CNN au fost luați în custodia poliției din Minnesota, în timp ce relatau în direct despre protestele din Minneapolis, locul în care un barbat de culoare a murit dupa ce un polițist alb l-a țintuit la pamânt timp de mai multe minute stând cu genunchiul…

- Protestele fata de masurile de carantina continua sa se raspandeasca in Statele Unite, avand in vedere ca sunt sustinute si de presedintele Donald Trump, transmite The Guardian. "Sunt claustrofobi", le-a spus Donald Trump jurnalistilor, duminica, in timpul unei conferinte de presa la Casa…

- Cel putin 50 de autoturisme si camioane au fost implicate in uriasul accident care a avut loc la primele ore ale diminetii. Nu mai putin de 14 persoane au fost transportate la spital cu rani usoare. Citește și. Donald Trump, in doliu! Cel mai bun prieten al presedintelui SUA a murit de COVID-19,…

- Un studiu recent realizat de Massachusetts Institute of Technology (MIT) arata ca raspandirea noului coronavirus este mai accelerata in țarile unde temperaturile sunt situate intre 3 și 17 grade Celsius. Romania trece acum printr-un cod portocaliu de vreme rea, care a dus la prabușirea temperaturilor…

- Competitia pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an din SUA a ramas practic o cursa în doi dupa Super Martea electorala, Joe Biden si Bernie Sanders obtinând sprijin de la categorii divergente din electoratul american, noteaza Reuters…

- Primele estimari arata ca Joe Biden a câștigat alegerile pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte în cinci mari state, în timp ce contracandidatul Bernie Sanders a cîștigat doua state, în „super-marțea” în care 14 state…

- Cincisprezece scrutine sunt programate in Statele Unite, in ceea ce este numita "super-martea" alegerilor pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte, anunța MEDIAFAX.Partidul Democrat organizeaza alegeri in Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts,…