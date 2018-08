Tot mai multe startup-uri in domeniul sanatatii. In SUA finantarea digitalizarii si inovatiei in sanatate a ajuns la 1,6 MLD dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul Audius vrea sa elimine intermediarii din industria muzicii, astfel incat artiștii sa fie platiți in mod corect. Condus de un antreprenorul in serie DJ Ranidu Lankage, startup-ul dezvolta o alternativa bazata pe tehnologia din spatele bitcoin — blockchain la Spotify sau SoundCloud.

- De la un dispozitiv care poate detecta boala Parkinson pana la un echipament de imbracaminte care capteaza biosemnale - cateva dintre cele 34 de startup-uri din domeniul sanatații care concureaza pentru a caștiga granturi in valoare de peste 100.000 de euro, intr-o competitie susținuta de Comitetul…

- Industria fintech castiga din ce in ce mai mult teren in fata sistemului financiar traditional, indiferent ca vorbim despre Brazilia, Germania sau Statele Unite ale Americii. Startup-urile din industrie ies in fata cu solutii care ii fac pe investitori...

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat propunerea de buget al UE pentru perioada 2021 - 2027. Pe baza acestei propuneri, Comisia a inaintat Parlamentului European și Consiliului 37 de propuneri detaliate privind viitoarele programe financiare specifice pentru fiecare sector.Doua…

- Marele Premiu al Galei Societații Civile a fost acordat și anul acesta unui proiect din sfera sanatații. Astfel, in cadrul evenimentului gazduit aseara la Ateneul Roman, proiectul „Noi facem un spital” al Asociației Daruiește Viața a fost desemnat marele caștigator. Același proiect a obținut și Locul…

- Bucuresti, 23 mai /Agerpres/ – Curtea Constitutionala a Romaniei a decis miercuri ca este neconstitutionala, in ansamblu, Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul Sanatatii, dupa ce a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al CCR transmis…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis miercuri ca este neconstitutionala, in ansamblu, Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul Sanatatii, dupa ce a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, plenul Curtii Constitutionale…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind modificarile la Legea salarizarii convenite cu sindicatele de care vor beneficia angajati din Sanatate si Educatie, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Astazi, in sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede…