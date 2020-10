Tot mai multe școli încadrate în scenariul roșu Numarul unitaților de invațamant din Romania care sunt incadrate in scenariul roșu, cel in care cursurile se desfașoara exclusiv online, continua sa creasca. Fața de ieri, cand 344 de unitați iși desfașurau cursurile in scenariul roșu, astazi ministerul Educației a anunțat ca numarul a crescut la 355. In 173 de unitati de invatamant se invata online din cauza cazurilor de COVID-19 inregistrate, iar in 182 ca urmare a ratei de incidenta din localitatea in care functioneaza ori a infrastructurii scolare/scoli in care se executa diverse lucrari de reabilitare. Situația la nivel național* 12.459 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 355 de unitati de invatamant isi desfasoara cursurile in Scenariul 3, care presupune participarea tuturor elevilor la activitati/lectii online, anunța Ministerul Educatiei si Cercetarii. Potrivit datelor transmise de inspectoratele școlare județene, inclusiv de cel al municipiului București, miercuri,…

- Ministerul Educației a anunțat marți ca la nivel național 344 de școli, licee și gradinițe fac cursuri exclusiv online, cu 6 umai multe fața de vineri, in timp ce 4.838 de unitați de invațamant sunt in scenariul 2 - cursuri online și cursuri cu participare fizica, prin rotație. Situația anunțata marți…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca un numar de 344 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in scenariul 3, care presupune participarea tuturor elevilor la cursuri exclsuiv online, informeaza Agerpres.Dintre cele 344 de unitati aflate in aceasta situatie, 168 de unitati de invatamant…

- 344 de unitati de invatamant desfasoara cursuri in Scenariul 3 344 de unitati de învatamânt desfasoara cursuri în Scenariul 3, care presupune participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online, iar 4.608 în Scenariul 2, informeaza, joi, Ministerul Educatiei…

- Un numar de 303 unitati de invatamant desfasoara cursuri in Scenariul 3, care presupune participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online, informeaza marti Ministerul Educatiei si Cercetarii. Un numar de 303 unitati de invatamant desfasoara cursuri in Scenariul 3, care presupune…

- Social Cazurile de COVID-19 confirmate in mai multe unitați de invațamant din județ muta cursurile in online 22/09/2020 12:30 Elevii și preșcolarii din mai multe unitați școlare din Teleorman vor face cursurile exclusiv online, au decis membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in ședința…

- In cele mai multe din școlile din Romania elevii vin in mod normal la cursuri, adica școlile lor sunt in scenariul verde, arata ultimele statistici de la Ministerul Educației. Astfel, datele transmise de inspectoratele școlare județene, in afara de București arata ca :- 12.981 de unitați de invațamant…

- Ministerul Educației și Cercetarii a facut publice scenariile aprobate la nivel național pentru inceperea noului an școlar. Conform cifrelor, in aproape 250 de unitați de invațamant din toata țara Astfel, in 238 de unitați de invațamant va fi aplicat scenariul 3, cu activitați exclusiv online, iar in…