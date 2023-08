Stiri pe aceeasi tema

- Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era, la finele lunii iunie 2023, de 483.989, in crestere fata de luna mai, acestea avand o pondere de 34,19% in total actionari sau asociati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) consultate de AGERPRES. La…

- Datele oficiale arata ca 3.425 de romani au murit de COVID-19, fara sa fi avut si alte boli associate. Aceste decese au avut loc de la inceputul pandemiei si pana la data de 25.05.2023, releva datele transmise de Ministerul Sanatatii la solicitarea News.ro. Aproape jumatate dintre aceste decese s-au…

- Meciul Elvetia - Romania, scor 2-2, din preliminariile Euro 2024, difuzat de Prima TV, a fost urmarit de peste un milion de telespectatori din toata tara. Prima TV a fost pe pozitia secunda cu partida de fotbal, dupa Antena 1. Prima TV a fost depasit de Antena 1, care a difuzat semifinala cooking-show-ului…

- Un fost jucator de la Arsenal, lansat de Arsene Wenger, se plange pe Instagram ca o femeie din Romania i-ar fi pagubit familia cu aproape o jumatate de milion de euro. Atacantul Benik Afobe susține ca Vanesa din Segarcea ar fi furat o colecție de bijuterii din casa in care facea curațenie, iar acum…

- Informații provenite de la surse din unitați de invațamant din țara indica directori de școli care le solicita profesorilor sa ia o pauza de o zi de la greva, pentru a incheia situațiile școlare ale elevilor. Potrivit informațiilor obținute de “Romania libera”, de la aceleași surse, inspectorii școlari…

- Peste jumatate dintre copiii romani isi doresc sa plece din tara si sa se stabileasca peste granite – arata raportul privind starea copiilor din Romania, publicat astazi de organizatia „Salvati Copiii". Datele atrag atentia asupra fenomenului abandonului scolar, asupra numarului mare de copii romani…

- Datele recente de la meteorologii europeni și ale ANM vorbesc de fenomene meteorologice extreme. Aceste fenomene, a caror frecvența și intensitate se așteapta sa creasca din cauza schimbarilor climatice, provoaca deja pagube și pierderi substanțiale. Trebuie sa ne adaptam și sa ne pregatim pentru viața…

- Un ciclon mediteranean care se apropie in viteza de Romania a facut ravagii pe unde a trecut. In Italia a adus peste 100 de litri de apa pe metru patrat. Iar Croatia este la un pas de starea de urgenta. Multe rauri si-au dublat nivelul in 48 de ore si au trecut de cinci metri. In zonele inundate, barca…