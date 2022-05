Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți romani "nu mai vor sa mearga sa munceasca de la birou" Foto: Arhiva. Românii nu sunt dispusi sa renunte la timpul liber sau la posibilitatea de a lucra remote, chiar si pentru un loc de munca mai bine platit, iar 77% dintre ei vor sa-si schimbe jobul în urmatoarele 12…

- Intre 1 și 3 mai, Aquabis a programat lucrari de spalare și dezinfecție, la Rodna, Anieș, Maieru. Apa nu va fi potabila in aceste zile! In perioada 1-3 Mai, se va intrerupe furnizarea apei potabile pe secția Rodna, respectiv Rodna, Anieș, Maieru. Aici se vor executa lucrari de spalare și dezinfecție…

- V. Stoica Deși, in ultimii ani, Spitalul Orașenesc Sinaia a reușit sa atraga noi oameni in echipa, inca mai este nevoie – pentru a acoperi solicitarile din zona – de medici de diferite specialitați. Astfel ca, in aceasta perioada, se fac inscrieri pentru concursurile destinate ocuparii posturilor de…

- UE va prelungi cu inca zece ani schema „Roaming la tarife ca acasa”, conform planurilor adoptate joi de Parlamentul European, informeaza un comunicat al PE. Potrivit legislatiei, consumatorii isi vor putea folosi telefoanele mobile cand calatoresc in interiorul UE, fara taxe suplimentare fata de cele…

- Perioadele grele, de criza și de temeri, precum pandemia sau razboiul, oamenii mananca pe fond de stres, iși cauta inconștient liniștea, supraviețuirea și confortul in farfuria de mancare și ajung, in scurt timp, sa aiba probleme mari cu greutatea și cu sanatatea. Nutriționistul recomanda 10 pași simpli…

- Potrivit sursei citate, compania Hi Sky a adus in cursul acestei zile doua aeronav, iar WizzAir a suplimentat cu inca doua numarul de avioane, ajungand astfel la cinci aeronave.Ne asteptam la o suplimentare a numarului de curse in perioada urmatoare, Fly One avand intentia de a aduce si ei cel putin…

- Consiliul European a agreat politic, joi, un pachet de masuri restrictive suplimentare, prin care vor impune costuri masive și severe Rusiei pentru acțiunile sale, pachet agreat in stransa cooperare cu partenerii și aliații, anunța președintele Klaus Ioha