- Camera inferioara a parlamentului rus (Duma) a adoptat, vineri, o lege care impune o pedeapsa cu inchisoare de pana la 15 ani pentru raspandirea de informatii ”false” in mod intentionat despre fortele armate, Moscova ripostand, astfel, in presupusul razboi informational referitor la conflictului din…

- Camera inferioara a parlamentului rus (Duma) a adoptat, vineri, o lege care impune o pedeapsa cu inchisoare de pana la 15 ani pentru raspandirea de informatii ”false” in mod intentionat despre fortele armate. Moscova riposteaza, astfel, in presupusul razboi informational referitor la conflictului din…

- Autoritatile ruse au blocat marti, 1 martie, accesul la un post de televiziune si la un post de radio independente si de renume, intr-un moment in care ele incearca sa-si intensifice controlul asupra informatiilor in plina invazie in Ucraina, relateaza AFP preluata de Agerpres. “Birou procurorului general…

- Kremlinul a admis astazi, 28 februarie, ca realitatea economica a Rusiei s-a schimbat, dar afirma ca nu vede niciun motiv sa se indoiasca de eficiența și solvabilitatea Bancii Centrale, care a majorat ratele dobanzilor la 20%, in incercarea de a proteja economia țarii de sancțiunile occidentale fara…

- Adoptarea sanctiunilor impotriva presedintelui rus Vladimir Putin si a ministrului sau de externe Serghei Lavrov reprezinta „o demonstratie a neputintei absolute” a occidentalilor, a declarat vineri seara, 25 februarie, purtatorul de cuvant al diplomatiei ruse. „Sanctiunile impotriva presedintelui si…

- In ciuda amenințarii cu sancțiunile occidentale, Vladimir Putin a anunțat luni recunoașterea de catre Rusia a independenței republicilor separatiste. Deși Europa ramane principalul sau partener financiar, stapanul Kremlinului a luat o serie de masuri strategice pentru a-și proteja economia. Amenințarile…

- Administratia Biden a identificat mai multi oficiali guvernamentali si lideri de afaceri rusi de elita pe care SUA intentioneaza sa ii sanctioneze daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat un oficial de rang inalt al administratiei pentru CNN . Oficialul a declarat ca au fost elaborate „pachete de sanctiuni…

- Presedintele rus Vladimir ”Putin vrea sa distruga Ucraina si sa restabileasca URSS”, denunta secretarul Consiliului National ucrainean de Securitate Oleksii Danilov, in toiul unor tensiuni cu Moscova, si da asigurari ca acest plan este sortit esecului, relateaza AFP. De peste o luna, Occidentul…