- In Republica Moldova, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate in total 257.035 de persoane infectate cu COVID-19. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, transmite Știri.md. Potrivit sursei citate, in cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești,…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța despre alte doua decese. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați.

- Pe parcursul celor trei luni de campanie de vaccinare peste 366 mii de persoane din Moldova au fost imunizate cu prima doza, ceea ce constituie 11 la suta din populație. Totodata, COVID-19 a fost depistat la 363 de persoane vaccinate. Acest lucru a fost declarat la 8 iunie in cadrul unei conferințe…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza ca, in ultimele 24 de ore, alte 11 persoane au pierdut lupta cu viața din cauza complicațiilor provocate de Covid-19. Bilanțul deceselor a ajuns la 6006.

- CHIȘINAU, 6 mai - Sputnik. Alte 333 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Numarul este și astazi in creștere fața de ziua de ieri, 5 mai. Patru cazuri sunt de import, cate unul din Rusia, Ucraina, Franța și Italia. Cele 333 de cazuri noi sunt rezultatul…

- 41% din cetațeni ar accepta sa se vaccineze, comparativ cu 31% in studiile anterioare. Totodata, a scazut cu 9% (de la 46% la 37%) procentul persoanelor care afirma ca nu se vor vaccina cu siguranța. Toate acestea sunt datele celui de-al patrulea studiu despre viziunile comportamentale privind Covid-19…

- Alte 689 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, transmite Știri.md. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 244.866. Din numarul total de cazuri,…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca alte 5.727 de persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19, in ultimele 24 de ore. In total, de cand a inceput campania de imunizare in țara noastra au fost vaccinați 91.743 de cetațeni.