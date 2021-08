Stiri pe aceeasi tema

- „Am inotat pana am pațit un necaz, rau de tot. Am stat 2 saptamani in spital, la Colentina cu infecție urinara. De aici, din lac. Medicul m-a intrebat. Ai fost la ștrand? Nu, nu am fost. Pai unde ai fost? In Plumbuita. A... pai nu știți ca ala e cel mai infectat lac?”, se destpinuie un locuitor din…

- Nimic nu se face in București, nimic nu mișca in Capitala, acuza fostul edil Gabriela Firea, prim-vicepreședinte PSD. Ea afima ca pe primarul general al Capitalei il cheama, de fapt, „Nimicușor Dan”. „Nimic nu se face in București, nimic nu mișca in Capitalei! Nimic! Și nu o spun eu, ci foștii…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, si-a depus vineri candidatura pentru funcția de președinte al PNL Bucuresti, el mergând însoțit de premierul Florin Cîțu, candidat la șefia partidului alaturi de Ludovic Orban, la congresul din septembrie. "Mi-am depus astazi candidatura pentru…

- Primarul Sectorului 6 din Capitala, Ciprian Ciucu, și-a anunțat joi aderarea la echipa lui Florin Cițu in vederea Congresului PNL. „Mi-am depus astazi candidatura pentru președinția PNL București impreuna cu colegii care ma susțin și cu care voi face echipa in urmatorii patru ani. Mesajul…

- Masurile anti-COVID-19 luate la București pentru desfașurarea meciurilor la București au asigurat un eveniment in totala siguranța pentru spectatori, jucatori și staff. La finalul partidelor de pe Arena Naționala nu a fost inregistrat niciun caz de imbolnavire cu COVID-19. Iata cateva cifre relevante…

- Programul de finantare nerambursabila „Bucuresti - Oras deschis” destinat sectorului creativ din Bucuresti, cu buget de 3,5 milioane de lei, a fost lansat miercuri de Primaria Capitalei, prin centrul cultural Arcub. Sesiunea de finantare face parte din programul de finantare 2021 destinat…

- Un nou centru de vaccinare de tipul drive-thru a aparut in București. Acesta este deschis incepand de vineri in parcarea unui mare centru comercial din Sectorul 2. Centrul de vaccinare de tip drive-thru a fost amenajat in parcarea Centrului Comercial Esplanada (Cora Pantelimon). Primarul Sectorului…