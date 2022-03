Tot mai multe organizaţii internaţionale de presă îşi suspendă activitatea în Rusia Tot mai multe organizatii internationale de presa isi suspenda operatiunile in Rusia, unde noile reguli ameninta jurnalistii cu inchisoare, pana la 15 ani. Bloomberg a anuntat ca isi sisteaza intrunirile de stiri din Rusia. CNN si televiziunea canadiana CBC au declarat ca vor inceta transmisiunile in tara. Anterior, BBC a anuntat ca isi suspenda temporar activitatea jurnalistilor de stiri din Rusia. (Rador/ FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

- BBC suspenda temporar activitatea tuturor jurnalistilor si angajatilor sai din Rusia, dupa ce autoritatile ruse au adoptat o noua legislatie care spune ca raspandirea de informatii „false” reprezinta o infractiune si este pedepsita cu amenzi sau inchisoare.

