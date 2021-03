Stiri pe aceeasi tema

- Comuna ilfoveana Glina, cu satele apartinatoare Glina, Catelu si Manolache, a intrat in carantina pentru doua saptamani incepand de vineri seara, de la ora 22.00, informeaza Agerpres. Conform unei informari transmisa de catre Prefectura Ilfov, decizia carantinarii comunei Glina a fost luata in ședința…

- Comuna Glina din județul Ilfov a intrat in carantina pentru doua saptamani incepand de vineri seara, de la ora 22.00. La acest moment, sunt in carantina 23 de localitați din jurul Capitalei.Astfel potrivit deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, aprobate prin ordin al șefului…

- Masura de carantinare zonala a fost prelungita cu 14 zile pentru comuna ilfoveana Dobroesti, cu satele apartinatoare Dobroesti si Fundeni, incepand de joi seara, de la ora 22:00, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat…

- Prefectura Ilfov a anunțat ca inca patru localitați din județul Ilfov intra in carantina de miercuri seara, de la ora 22:00, pentru urmatoarele 14 zile. Este vorba despre Balotești, Mogoșoaia, Snagov și Ștefaneștii de Jos. Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 7,86 cazuri…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a propus intrarea in carantina a orașului Chitila și Magurele și a comunelor Ciorogarla și Corbeanca incepand de luni, 22 martie, de la ora 22.00. Daca propunerea va fi aprobata, numarul localitaților din Ilfov care se vor afla in carantina va ajunge la…

- In urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Ilfov, s-a anunțat ca 17 localitati din judetul Ilfov au intrat in scenariul rosu, deoarece au depasit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori. Astfel, potrivit Prefecturii Ilfov , localitațile in care incidența…

- Un numar de 17 localitați din județul Ilfov sunt in scenariul roșu, dupa ce au depașit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori. Potrivit Prefecturii Ilfov, localitațile care au intrat in scenariul roșu sunt: Balotești, Berceni, Bragadiru, Chiajna, Ciorogarla, Clinceni, Corbeanca,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis in sedinta de luni masuri pentru domeniile HoReCa, cultural si divertisment, in functie de rata de incidenta COVID-19 din localitati. Pentru localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai…