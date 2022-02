Subvarianta mai contagioasa a coronavirusului, BA.2, a ajuns la 5,2% din infectarile cu Omicron in Romania, potrivit informarii saptamanale a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) referitoare la variantele care determina ingrijorare. Daca saptamana trecuta cazurile confirmate cu BA.2 reprezentau 3,3% din totalul infectarilor cu Omicron confirmate prin secvențieri, iar in urma cu doua saptamani […] The post Tot mai multe infectari in Romania cu subvarianta mai contagioasa a coronavirusului, BA.2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…