Tot mai multe hoteluri și pensiuni din România acceptă turiști cu câini și pisici Tot mai multe hoteluri și pensiuni din Romania sunt pet friendly. Vacanța pe litoral cu prietenul necuvantator devine o normalitate și la noi in țara. Pentru ca solicitarile cresc, tot mai multe unitați de cazare de la malul marii ofera acum aceasta facilitate. Turiștii vin in general cu cainele sau pisica, in timp ce alții nu iși pot lasa acasa iepurașii. Animalele de companie merg peste tot cu stapanii pentru ca fac parte din familie. Caini pe plaja, pisici in camerele de hotel sau chiar iepuri pe terasele unitaților de cazare – aceste imagini incep sa devina o normalitate și pe litoralul nostru.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, se implinesc 148 de ani de cand s-a infiintat „Societatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei” cu scopul de a contribui la apararea sanatatii si a vietii oamenilor si la aplicarea principiilor rezultate din conventiile internationale ale Crucii Rosii. In vara anului 1876, principele Dimitrie…

- Romania este ocolita de straini, cel puțin asta reiese din ultimele date statistice. Malta este cea mai atractiva țara din Europa pentru turiști, urmata de Cipru, Luxemburg și Austria. Romania este la coada clasamentului intre Polonia și Germania.

- Naționala de fotbal seniori a Romaniei și-a programat, in aceasta saptamana, pe stadionul „Steaua" din București, doua meciuri de pregatire, ultimele dinaintea Campionatului European din Germania și ambele incheiate fara gol, 0-0. Primul joc s-a disputat marți, 4 iunie, cu Bulgaria, iar cel de-al doilea…

- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește, vineri seara, la București, reprezentativa Liechtensteinului, in ultimul meci amical inaintea turneului final al Campionatului European din Germania. Partida se va disputa pe stadionul Steaua, de la ora 21.00. Marți, intr-un alt joc de verificare, tricolorii…

- Nationalele de fotbal ale Romaniei si Bulgariei au terminat la egalitate, 0-0, marti seara, intr-un meci amical jucat pe Stadionul Steaua din Bucuresti, penultimul test al tricolorilor inaintea EURO 2024. Tricolorii nu au reusit sa se impuna in fata unei rivale traditionale, care nu s-a mai calificat…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se pregateste pentru participarea la Campionatul European din Germania care va incepe pe 14 iunie. Elevii lui Edi Iordanescu sunt reunti de mai bine de o saptamana la baza de la Mogosoaia, acolo unde stau departe de ochii adversarilor. Romania va disputa doua meciuri…

- Nationala Romaniei va mai disputa doua partide de pregatire inaintea participarii la Campionatul European din Germania, cu Bulgaria si cu Liechtenstein, ambele pe stadionul Steaua din Bucuresti.Meciul Romania – Bulgaria va avea loc marti, 4 iunie, de la ora 21:30.

- In conditiile in care sarbatorile din luna mai marcheaza debutul turismului la Marea Neagra, bulgarii si turistii straini care se pregatesc de evadarile lor anuale se confrunta cu o realitate dura: calatoriile in acest an vor fi mai costisitoare, cheltuielile fiind asteptate sa fie mai mari cu 10 –…