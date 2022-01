Tot mai multe familii și cupluri din București doresc să adopte un copil. Solicitările s-au dublat față de anul trecut In aceeași perioada, 20 de copii aflați in sistemul de protecție au primit, prin intermediul instanțelor, masura de incuviințare a adopției. Potrivit Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6, in prezent, 19 minori sunt declarați adoptabili și pot ajunge intr-o familie, iar alți cinci sunt in curs de a li se definitiva situația. Cei care doresc sa infieze unul sau mai mulți copii sunt asistați și incurajați atat prin legislația specifica, cat și prin setul de servicii pus la dispoziție in cadrul acestui proces. Doar ca primul pas este sa primeasca atestatul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

