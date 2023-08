Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au transmis mai multe sfaturi romanilor care sunt plecați in aceste zile in minivacanța de Sfanta Maria. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat joi ca in aceasta perioada vor fi mobilizați aproximativ 24.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontiera. Potrivit MAI, va…

- In urma uneia dintre perchezițiile efectuate la data de 7 august 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, au descoperit un telefon mobil, care era introdus ilegal, in camera in care se afla incarcerat…

- Un șofer in varsta de 32 de ani a fost urmarit in trafic, miercuri dimineața, iar dupa ce a fost oprit de polițiști el a refuzat testarea pentru alcool și droguri. In mașina sa au fost gasite droguri.Miercuri dimineața, in jurul orei 04.20, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- Un total de 45.000 de politisti si jandarmi vor fi desfasurati in Franta in fiecare seara, pe 13 si 14 iulie, in fata riscului de incidente si violente in timpul sarbatoririi zilei nationale, a anuntat miercuri guvernul, transmite AFP.

- Caz cutremurator la Edineț. Parinții unui baiat de 15 ani, inecat in Prut, au fost lasați de polițiști sa transporte cadavrul copilului la morga, desinestatator. „Noi ți l-am scos, cauta mașina și du-l la morga”, au spus oamenii legii mamei și tatalui minorului, dupa cum povestește o ruda a familiei,…

- Cum a scapat de proces o tanara prinsa de DIICOT Alba cu droguri: Ce cantitate de cocaina au gasit oamenii legii Cum a scapat de proces o tanara prinsa de DIICOT Alba cu droguri: Ce cantitate de cocaina au gasit oamenii legii O femeie a scapat de un proces pentru infractiunea de cumparare sau deținere…

- Oamenii legii au deconspirat o schema ilicita de producere și comercializare in proporții a produselor fitosanitare și alimentare, organizata de doi barbați din Chișinau. Astfel, potrivit poliției, suspecții, cu varsta cuprinsa intre 40 și 50 de ani, au inchiriat un depozit in sectorul Ciocana, unde…

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pus in aplicare de polițiști, la Timișoara. Oamenii legii au prins un tanar condamnat la inchisoare, care nu s-a prezentat la penitenciar pentru ispașirea pedepsei. Individul a fost condamnat pentru trafic de droguri de risc.