Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor la gaze naturale pe piata angro din Europa incurajeaza din ce in ce mai multe companii de utilitati sa faca trecerea la carbune pentru a genera electricitate, tocmai intr-un moment in care regiunea incearca sa elimine combustibilul poluant, transmite Reuters. Desi atat…

- Cresterea preturilor la gaze in Europa ar putea destabiliza economia regiunii, dar cooperarea intre producatori si consumatori ar putea ajuta la echilibrarea pietei, a afirmat joi Elena Burmistrova, seful diviziei de export a grupului rus Gazprom, transmite Reuters. Cotatiile la gaze naturale au…

- Uniunea Europeana ar trebui sa limiteze participarea speculatorilor financiari pe pietele gazelor naturale europene, a declarat ministrul Energiei din Luxemburg, Claude Turmes, o decizie care ar putea preveni majorarea preturilor, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze…

- Uniunea Europeana ar trebui sa limiteze participarea speculatorilor financiari pe pietele gazelor naturale europene, a declarat ministrul Energiei din Luxemburg, Claude Turmes, o decizie care ar putea preveni majorarea preturilor, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze…

- Cresterea preturilor la gaze naturale, avand in vedere ca iarna este aproape, reprezinta dovada ca Uniunea Europeana trebuie sa adopte un plan de securitate energetica pe termen lung, a afirmat Claudio Descalzi, directorul general al companiei italiene Eni, transmite Reuters.

- Didier Holleaux, adjunctul directorului general al Engie, a afirmat marti ca este ingrijorat ca actualele preturi ale gazelor naturale ar putea continua in viitorul apropiat, nivelul capacitatilor de stocare a gazelor in Europa nefiind foarte ridicat, transmite Reuters, arata Agerpres. "Suntem…

- Norvegia a acceptat luni sa mareasca exporturile de gaze naturale in Europa, in conditiile in care preturile angro record i-au determinat pe furnizorii din Marea Britanie sa solicite sprijinul statului si au provocat temeri legate de o criza a furnizarii de alimente, transmite Reuters. Preturile…

- Un grup de parlamentari europeni a cerut Comisiei Europene sa investigheze rolul Gazprom in cresterea preturilor gazelor naturale din Europa, apreciind ca suspecteaza compania rusa de manipularea pietei, transmite Reuters.