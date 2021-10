Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimelor date furnizate de Inspectoratul Școlar Argeș, la momentul actual 131 de clase și-au suspendat susținerea cursurilor fizic și au trecut in mediul online, din cauza Covid-19. Situația din școlile din Argeș se prezinta astfel: Numar de elevi confirmați COVID (aflați in online) 155 Numar…

- “Vom avea, pe parcursul zilei de astazi, discuții cu toți cei indreptațiți sa se pronunțe. Sunt convins ca vor cauta acel numitor comun din perspectiva copilului. Pana vineri va trebui sa anunțam cat se poate de clar care sunt regulile, daca ramanem pe aceleași sau daca vom putea sa menținem, pe modelul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, afirma ca Romania nu este pregatita pentru școala online, deși in multe localitați incidența cazurilor Covid a depașit deja sau va depași 6 la mie. Acesta susține ca exista posibilitatea ca școlile sa ramana deschise, contrar prevederilor din ordinul comun pentru…

- Clase din 16 școli și gradinițe intra in regim de cursuri online din cauza unor cazuri de COVID-19, a anunțat Prefectura Capitalei, dupa o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența. FB: Clase din 16 școli și gradinițe intra in regim de cursuri online. Școala gimnaziala…

- La Liceul ”Nicolae Balcescu” din Cluj-Napoca sunt 11 clase care au trecut in online, dupa ce au fost depistați elevi cu COVID-19.Conform procedurii, la depistarea unui caz de COVID-19 toți elevii trec in online, mai puțin cei vaccinați, care merg in continuare la școala. Tinerii afectați de la ”Nicolae…

- Conform regulilor impuse pentru a opri raspandirea COVID-19, daca intr-o clasa este descoperit un caz de infectare cu COVID-19, in randul elevilor, intreaga grupa de elevi va continua cursurile in mediul online pentru 8 zile. Dupa 8 zile, elevii pot merge sa se testeze in centrele organizate in școala…

- La o saptamana de la debutul anului școlar, pandemia da peste cap activitatea din unitațile de invațamant ialomițene. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, 15 clase și-au suspendat activitatea din cauza cazurilor de COVID-19 aparute in randul elevilor și cadrelor didactice. In ultimele…