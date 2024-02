Tot mai multe cazuri de hipertensiune arterială și gastrite la UPU Zalău Potrivit datelor oferite de conducerea Spitalului Județean de Urgența Zalau, in perioada 30 ianuarie – 5 februarie, 600 de bolnavi au ajuns la UPU Zalau. In perioada menționata, 236 de pacienți s-au prezentat cu infecții respiratorii, iar 184 au avut nevoie de suport medical pentru tratarea fracturilor, entorselor și altor traumatisme. Totodata, se observa o ușoara creștere a cazurilor de hipertensiune arteriala (81 de cazuri), precum și a diverselor forme de gastrita și gastro-enterocolita (68), in ultima luna aceste cazuri fiind tot mai frecvente la camera de garda, fiind asociate… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de informare privind obezitatea și hipertensiunea arteriala, in holul Spitalului Județean de Urgența „Mavromati” In data de 29 01 2024 in Ambulatoriul Integrat, Spitalul Judetean de urgenta „Mavromati ” Botosani, locația Marchian se va desfașura campania: “OBEZITATEA – CAUZE ȘI…

- Extinderea și dotarea Unitații de Primiri Urgențe de la SJU Alba Iulia: Cand ar putea avea loc finalizare lucrarilor Extinderea și dotarea Unitații de Primiri Urgențe de la SJU Alba Iulia: Cand ar putea avea loc finalizare lucrarilor Stadiul lucrarilor privind extinderea Unitații de Primiri Urgențe…

- Secțiile de Obstetrica – Ginecologie și Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Zalau organizeaza un curs gratuit de puericultura, in urma caruia tinerii parinți se familiarizeaza cu metodele și mijloacele de creștere, ingrijire și dezvoltare armonioasa a copiilor in primii ani de viața.…

- E vremea sarbatorilor, e agitație mare, ne grabim sa face cumparaturi și sa gasim cadourile potrivite pentru cei dragi. De asemenea, stresul curațeniei generale și febra pregatirii bucatelor tradiționale ne obosește mult prea mult in aceste zile. Medicii trag un semnal de alarma pentru a fi cumpatați…

- Starea de sanatate a minorei gravide care s-a aruncat, in data de 12 decembrie, de la etajul al doilea al Centrului in Regim de Urgența din Zalau, este una buna. Potrivit informațiilor primite de la conducerea Spitalului Județean de Urgența Zalau, aceasta se afla in continuare in spital, iar evoluția…

- O doctorița, fost manager al Spitalului din Zalau, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare, pentru luare de mita și abuz in serviciu. Liliana Neaga, sefa de serviciu in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau a prejudiciat unitatea medicala cu 127.960 de lei. Medicul, primea…

- La Spitalul Județean de Urgența Zalau, o grupare de medici, sub conducerea fostei șefe a Serviciului Anatomo-Patologic, a fost implicata in furtul de fonduri destinate testelor Papanicolau. Pe parcursul a trei ani, cei patru medici de la o clinica privata transportau sacoșele cu probele recoltate la…

- Vești bune pentru pacienții cu afecțiuni urologice din Salaj. Recent a fost achiziționat pentru secția de Urologie un laser ultraperformat „Cyber Ho – Quanta System de 100 ww” și o platforma de insuflare AIRSEAL pentru laparoscopia tridimensionala, Spitalului Județean de Urgența Zalau fiind printre…