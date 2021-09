Stiri pe aceeasi tema

- Doar cinci paturi mai sunt libere la ATI, in judetul Constanta.Potrivit unei raportari, in acest moment, in spitalele suport COVID 19 de la nivelul judetului Constanta, sunt 27 de paturi ocupate la sectiile de Terapie Intensiva din 32 de paturi cat sunt in total.Astazi, la nivelul judetului Constanta,…

- 600 de pacienți infectați cu coronavirus sunt internați pe secțiile de terapie intensiva din Romania, iar premierul Florin Cițu a cerut duminica, in debutul unei videoconferințe cu prefecții, creșterea numarului de paturi ATI la 1.600, de la 860 in prezent pentru ca spitalele sa faca fața creșterii…

- Un izolator cu doua paturi a fost pregatit la Sectia de pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea Ciuc, pentru situatiile in care copii infectati cu noul coronavirus vor avea nevoie de internare. Referentul de presa al SJU Miercurea Ciuc, Kiss Edit, a declarat ca, in afara de cele…

- Daca s-ar fi confirmat declarația inițiala, ar fi reprezentat un semnal de alarma avand in vedere ca, pe 24 august, chiar Ioana Mihaila afirma ca, in urma unei centralizari la nivel național, ca sunt 110 paturi ATI pentru copii. Ce-i drept, ministrul spunea atunci ca numarul de paturi destinate tratarii…

- Totodata, Ministerul Sanatatii solicita directiilor de sanatate sa colaboreze cu spitalele pentru a pregati din timp documentatia necesara aprobarii unui numar mai mare de paturi pentru pacientii confirmati sau suspecti Covid-19.Ministerul Sanatatii a inclus aceste solicitari intr-o nota de informare…

- Rusia a raportat, sambata, 24.000 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 și o repetare a recordului anterior de decese de 799. Oficialii ruși sugereaza, totuși, ca numarul de infectari din Moscova și-a atins deja varful, conform Reuters . Rusia se afla de mai multa vreme in mijlocul unei accelerari…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 6 persoane diagnosticate cu COVID și 17 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 6 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 29 de ventilatoare libere, din care 6 pentru persoane…

- Potrivit datelor de la Direcția de sanatate Publica Cluj, la data de 9 iulie 2021 mai erau doar 34 de cazuri de persoane pozitive Covid-19 la nivelul județului Cluj. Cele mai multe, 15, sunt in municipiul Cluj-Napoca, unde rata de incidența se menține la 0,04 cazuri la 1000 de locuitori. La Gherla se…