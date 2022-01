Stiri pe aceeasi tema

- Valul 5 al pandemiei de Covid-19 in Romania respecta ciclicitatea valurilor anterioare, in sensul ca județul Suceava se afla din nou printre primele in care se instaleaza. Pe același principiu, județul va fi și printre primele care va ieși din valul 5, din valul precedent ieșind primul.In ultima ...

- In ultima zi a anului 2021, Grupul de Comunicare Strategica a raportat pentru județul Suceava 54 de cazuri noi de coronavirus, cu zece mai puține comparativ cu ziua de joi. Rata de infectare in județul Suceava este, astazi, de 0,27 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori. De la inceputul ...

- Coronavirus in județul Alba, in ultimele 24 de ore: Sub 10 cazuri noi depistate. Incidența pe localitați In județul Alba, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 9 noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise marți, 28 decembrie de DSP Alba. De la inceputul pandemiei in județul Alba au fost…

- Toate localitațile din județul Suceava sunt in zona verde de incidența Covid, adica sub pragul de alerta. Luni, in județ au fost inregistrate 13 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, din 515 persoane testate, iar incidența la nivel județean este de 0,26 la mie, cu 213 cazuri inca active. In ultima…

- Medicii din Franța au descoperit 104,611 cazuri de COVID-19 infectie pe zi in ultimele 24 de ore. Aceasta este cea mai mare rata din țara de pe toata perioada pandemiei.Peste 16 mii de pacienți cu COVID-19 se afla in prezent in spitale. Peste 3,2 mii dintre ei sunt la terapie intensiva.…

- Astazi, 14 noiembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23286  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:20384  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.416 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 73 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.Dintre acestea, 83 de cazuri noi de ...

- 17 octombrie: 254 de cazuri de COVID-19, in județul Alba, in ultimele 24 de ore dupa 739 de teste. Incidența pe localitați 254 de noi cazuri de COVID-19 au fost depisate in ultimele 24 de ore, dupa testarile de sambata, au transmis reprezentații DSP Alba, duminica 17 octombrie. De la inceputul pandemiei,…