Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este oprit, astazi, intre Timișoara și Becicherecu Mic din cauza unei pene de curent. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unor defecțiuni tehnice (pana de curent) aparute la secția de cale ferata 217 Timișoara – Cenad, traficul feroviar…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit pe DN 58B Resita ndash; Bocsa, la kilometrul 4 600 de metri, in zona localitatii Moniom, judetul Caras Severin, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un cap de pod.In urma impactului, o…

- Un barbat de 24 de ani s-a urcat pe un stalp de de inalta tensiune din Iasi si, pentru ca a inceput sa fumeze, i-a determinat pe reprezentantii companiei de electricitate sa opreasca alimentarea cu energie electrica in mare parte a orasului.

- Capacitatea de operare a pistei aerogarii iesene va creste in acest an. Catalin Bulgariu, directorul general al Aeroportului, a amintit ca proiectul a fost initiat in octombrie 2016, odata cu lansarea licitatiei pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru extinderea platformei de parcare a avioanelor.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, incendiul a fost anuntat putin dupa miezul noptii trecute. Locomotiva, care a luat foc intre localitatile Merisor si Banita, tracta 40 de vagoane cisterna goale. Cei peste 20 de pompieri care au intervenit au reusit sa stinga…

- Traficul feroviar pe magistrala 200 este oprit vineri dimineata dupa ce un tren de calatori care circula pe relatia Sibiu – Bucuresti a lovit patru cai, accidentul avand loc intre statiile Dumbravita si Vladeni. ”Circulatia feroviara este intrerupta pe magistrala 200, intre statiile CF Dumbravita…

- Traficul feroviar pe magistrala 200 este oprit vineri dimineata dupa ce un tren de calatori care circula pe relatia Sibiu – Bucurest a lovit patru cai, accidentul avand loc intre statiile Dumbravita si Vladeni.

- Traficul feroviar este oprit duminica diminea in halta Semenic din judetul Timis, dupa ce un tren care circula intre Timisoara – Targu Mures a lovit un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in halta Semenic, soferul fiind ranit grav.