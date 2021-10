Tot mai multe amenzi în Argeș pentru nepurtarea măștii de protecție Aproape 2.000 de persoane au fost controlate in ultimele 24 de ore, in cadrul acțiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului in județul Argeș, fiind constatate peste 250 de incalcari ale legislației in vigoare. In ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au desfașurat 23 de actiuni punctuale, dintre care 20 au fost organizate independent de catre politisti, 2 organizate impreuna cu I.J.J. Arges si una cu alte structuri. Aproape 2.000 de persoane, precum și 150 de mijloace de transport persoane au fost verificate in cadrul activitaților. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

