Tot mai greu să cumperi o casă. Prețurile cresc continuu Preturile apartamentelor din orasele mari au continuat sa creasca in 2024, ajungand in unele cazuri la valori record, cu majorari an la an de 18 la suta. Prețurile cresc continuu in Brasov, 11 la suta, in Bucuresti, 10 la suta, in Cluj sau 8,7 la suta, in Timisoara, arata o analiza imobiliare.ro. In cazul apartamentelor […] The post Tot mai greu sa cumperi o casa. Prețurile cresc continuu appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

