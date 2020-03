Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina ne lasa fara carne romaneasca! Peste 600.000 de porci au fost eutanasiați de la apariția bolii in vara lui 2017. Acum, doar o treime din carnea din galantare mai provine din fermele de la noi.

- Pierderile suferite de piața bursiera, care au fost fost de peste 10% la nivel saptamanal, din cauza panicii create de epidemia de coronavirus, au determinat ieșiri de pe piețele de la marginea zonei euro, implicit o depreciere a monedelor. Comparativ cu sfarșitul lui ianuarie, euro a caștigat in februarie…

- Politistii Brigazii de Combaterea a Criminalitatii Organizate Pitesti ndash; Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, au surprins in data de 13 februarie, in flagrant delict, doua persoane banuite de punerea…

- Noua persoane din comuna Mihalș au consumat carne infestata, neexaminata trichineloscopic, de la un porc crescut in gospodarie si sacrificat cu ocazia sarbatorilor de iarna, au transmis vineri reprezentantii DSVSA Alba. Inspectorii DSVSA Alba au inceput, dupa raportarea primelor simptome specifice de…

- Anul trecut în România s-au înmatriculat 161.000 de mașini noi, în creștere cu 23% fața de anul trecut, iar la mașini second-hand din import scaderea a fost de 6%, dar total este mult peste mașinile noi: 444.000. Reînmatricularile au depașit 600.000 de unitați.Datele…

- Pesta porcina a facut ravagii printre crescatorii romani, iar carnea din Uniunea Europeana se vinde tot mai scump din cauza cererii tot mai mari venite din China. Producatorii romani iau in calcul ca, pe viitor, sa modifice chiar rețetele produselor pentru a inlocui carnea de porc.

- Valentin Maior, CEO al Techmatch a moderat evenimentul de lansare a startupului clujean, ce a avut loc miercuri, 4 Decembrie, in Cluj-Napoca. Intr-un mediu prietenos și deschis conversațiilor informale, peste 30 de reprezentanți ai unor companii de top din Cluj-Napoca au aflat care este misiunea Techmatch…

- In scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare in perioada sarbatorilor de iarna, cand in mod traditional comercializarea si consumul unor cantitati de alimente de origine animala creste considerabil, DSVSA Calarasi va intensifica actiunile de supraveghere si control.