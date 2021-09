Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Balașoiu, deputat PSD de Argeș: Guvernului Cițu nu ii pasa de producatorii autohtoni! Lipsa politicilor de susținere a producatorilor autohtoni a facut ca Romania sa depinda de importurile de alimente și produse agricole. In plus, și pe fondul majorarii necontrolate a prețurilor la energie și…

- ”Am spus din primul moment ca sunt de acord cu toate recomandarile celor de la USR PLUS (…) In afara de discutii politice, nu exista niciun fel de alte dezbateri. Din punctul meu de vedere, PNDL 3 este in avizare in acest moment si cand o sa fie gata cu avizele o sa treaca prin sedinta de Guvern”, a…

- Porcul romanesc, pe cale de dispariție? 75% din carnea de porc consumata de romani este cumparata din strainatate Porcul romanesc, pe cale de dispariție? 75% din carnea de porc consumata de romani este cumparata din strainatate Fermierii romani se declara extrem de ingrijorați de situația porcilor autohtoni.…

- Maria Zarnescu (b1tv.ro) Un hypermarket din Vitan se inchide parțial, dupa ce inspectorii ANPC au descoperit mai multe nereguli. Produsele, care erau depozitate necorespunzator, ajungeau pe rafturile magazinului, apoi in casele oamenilor. Reprezentanții magazinului anunța ca au indreptat problemele…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrage atenția asupra pericolului pe care il reprezinta intoxicațiile alimentare, mai frecvente in perioada de canicula. ANSVSA recomanda populației sa acorde atenție atenție locurilor de unde cumpara alimentele, precum…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS)si preluate de…

- Produsele care contin un aditiv numit roscova (caruba) si contaminat cu oxid de etilena, un pesticid cancerigen interzis in Europa, trebuie retrase toate de pe piata europeana chiar daca pesticidul nu este detectat, a decis Comisia Europeana.„Mars recheama din Romania produsele noastre de inghetata…

- Romania e tot mai dependenta de importurile de alimente. Iar in tara sunt fermieri care nu au unde sa isi vanda produsele si pur și simplu le arunca. Am ajuns in aceasta situatie pentru ca nu reusim sa organizam procesarea productiei interne.