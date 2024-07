Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au transformat stomacul unui pacient intr-un tub gastric, deoarece, din cauza unei conexiuni anormale, mancarea pe care acesta o consuma ajungea in plamani. Este o intervenție chirurgicala in premiera la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara.

- Fosta deputata PSD Bianca Gavrilița, de profesie medic ginecolog, este noul consul general al Romaniei in Bilbao, Spania. Cu tata iordanian și mama romanca, vorbitoare de araba și engleza, Gavrilița susține ca deși, din exterior, „aparent” nu exista o legatura intre profesia de medic și cea de consul,…

- Intr-o noua „lecție de la Babeș”, dr. Mirela Tarabuța, medic primar neurolog la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara precizeaza ca epilepsia reprezinta o afecțiune neurologica cronica manifestata prin crize epileptice spontane, recurente. Boala afecteaza aproximativ…

- Medicul infecționist Virgil Musta a fost achitat definitiv in dosarul in care a fost acuzat de DNA de instigare la abuz in serviciu. Acuzațiile se refereau la testele COVID realizate la clinica sa privata, Profilaxis, pentru care probele erau recoltate la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”…

- Romania a inregistrat, in primul trimestru al acestui an, 112 cazuri de tuse convulsiva, de sapte ori mai multe decat numarul de cazuri din tot anul trecut, arata datele Institutului National de Sanatate Publica (INSP), citate de News.ro. Minorii cu varste sub patru ani reprezinta categoria de varsta…

- Medicul Voichița Lazureanu, specialist la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a tras un semnal de alarma cu privire la riscurile asociate consumului de alimente in perioada mini-vacanței de 1 Mai și Paște. La Antena 3 CNN, ea a discutat despre lista alimentelor care pot cauza probleme grave de sanatate…

- Intalnita mai ales la copii, parvoviroza umana este extrem de contagioasa și se transmite cu repeziciune, prin intermediul secrețiilor respiratorii. Parvovirus 19 este cel care cauzeaza infecția, denumita de specialiști și „eritemul infecțios”. Din fericire, este o infecție care trece de la sine, iar…