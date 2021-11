Stiri pe aceeasi tema

- HC Buzau incheie prima parte a campionatului Ligii Naționale duminica seara, cu un meci pe terenul celor de la CSM Vaslui. Dupa ce vor fi jucat, joi dupa-amiaza (amanunte pe www.opiniabuzau.ro), la Sala Sporturilor, cu CSM Bacau, baieții lui Pero Milosevic incearca sa obțina maximum posibil in fața…

- Gloria și CSM București au terminat la egalitate, 22-22 (10-9), partida disputata joi seara, la Sala Sporturilor, in deschiderea etapei a 6-a din Liga Naționala de handbal feminin. Cele doua raman in continuare pe primele doua locuri in clasament, dar pot fi depașite de Rapid, favorita la victorie in…

- Romanii domina clasamentul golgeterilor din Liga Naționala de handbal masculin, intocmit dupa disputarea a șapte etape, practic la jumatatea turului. Cu 53 de reușite, Adrian Tirzioru, de la CSU Suceava, ocupa primul loc, iar in Top 20 se regasesc și doi dintre handbaliștii de la HC Buzau. Extrema Liviu…

- Gloria este la putere in Liga Naționala de handbal feminin! Echipa buzoiana a urcat pe locul 2, intr-un trio fruntaș de la varful clasamentului care le mai cuprinde pe CSM București (locul 1) și Rapid (locul 3), toate cu același numar de puncte, 12, dupa victoria obținuta sambata seara, la Sala Sporturilor,…

- A doua victorie consecutiva pentru echipa masculina de handbal! HC Buzau a invins-o, duminica seara, la Sala Sporturilor, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii Nationale, pe Politehnica Timisoara, dupa cea mai consistenta evolutie de la startul campionatului. O partida speciala pentru antrenorul buzoienilor,…

- Minaur Baia Mare, CSM Bucuresti si CSM Vaslui au castigat meciurile disputate sambata in etapa a cincea a Ligii Nationale de handbal masculin. CS Minaur Baia Mare a dispus de CSM Alexandria cu 27-23 (19-7), cehul Tomas Cip (5 goluri) si angolezul Gabriel Massuca Teca (4) fiind cei mai buni…

- Și un “lup” tanar in poarta celor de la HC Buzau, pe langa experimențații Bogdan Manole și Mohsen Babasafari. Eugen Craciunescu este ultimul transfer al echipei buzoiene, perfectat chiar inaintea meciului inaugural al Ligii Naționale, de la Sala Sporturilor, impotriva nou-promovatei CSM Alexandria.…

- Echipele masculine de handbal CS Dinamo Bucuresti, campioana en-titre a Romaniei, si AHC Potaissa Turda au obtinut victorii partidele disputate in deplasare, in etapa a doua a Ligii Nationale. Iata rezultatele inregistrate: CSM Bacau - CS Dinamo Bucuresti 30-35 (1519); CSM Alexandria - AHC Potaissa…