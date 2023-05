Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, luni, atentionare cod galben de atmosferica accentuata in mai multe regiuni ale tarii. Cantitatile de apa vor depasi 30 de litri pe metru patrat, iar rafalele de vant vor depasi 65 de kilometri la ora, potrivit news.ro.”In intervalul mentionat in Oltenia, nord-vestul Munteniei,…

- COD GALBEN de instabilitate atmosferica, vijelii și grindina valabil in Alba și jumatatea de vest a țarii Meteorologii au emis un COD GALBEN valabil in Alba și județele din jumatatea de vest a țarii. Codul intra in vigoare luni la ora 12 și este valabil pana la ora 21. Fenomenele vizate: instabilitate…

- Intra in vigoare la ora 16:00 o INFORMARE METEOROLOGICA ce vizeaza tot județul Dambovița și este valabila pana miercuri, 26 aprilie, ora 22:00. Vor fi manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, intensificari ale vantului In intervalul menționat vor fi perioade de timp in…

- Este in vigoare un COD GALBEN de VIJELII pentru tot județul Dambovița, atenționarea este ,valabila in intervalul 14 aprilie, ora 12 – 14 aprilie, ora 23 The post Este in vigoare un COD GALBEN de VIJELII pentru tot județul Dambovița first appeared on Partener TV .

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ploi torențiale și instabilitate atmosferica accentuata. Avertizarea este valabila pentru mai multe județe și va intra in vigoare astazi, la ora 12:00 și va expira la ora 23:00.

- Tot județul Dambovița este sub COD GALBEN de FRIG, VANT și PLOI, in zona montana este COD PORTOCALIU de ninsori și viscol, aceste avertizari intra in vigoare din aceasta seara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje de avertizare meteorologica, astfel: AVERTIZARE METEOROLOGICA…

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben pentru județul Suceava. Potrivit Institutului Național de Meteorologie astazi, pana la ora 23:00, este valabil un cod galben de intensificari ale vantului valabil pentru tot județul Suceava. Vantul va avea local și temporar intensificari, cu viteze…

- INCENDIU de vegetație la Doicești.NU MAI DAȚI FOC, JUDEȚUL DAMBOVIȚA este sub COD GALBEN de VANT, acționeaza Detașamentul Pucioasa cu o autospeciala de stingere și o autospeciala de prima intervenție și comanda. La locul incendiului pompierii au constatat ca arde vegetatie uscata pe o suprafața de cca.…