Tot ce trebuie sa stiti despre telemunca in 2021! Aflati noutatile pentru acest an! Ce prevederi nu mai sunt valabile!

- Cand vrei, POȚI! Cea de-a cincea ediție a Radiografiei proiectelor Smart City din Romania, din luna iunie 2021, aduce pe lista, atenție, nu mai puțin de... 860 de initiative aflate in stadiul de proiect, in curs de implementare sau deja finalizate, in 124 de orașe mari, medii și mici din țara, comparativ…

- Legea privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale a intrat in vigoare pe 21 mai 2021. Actul normativ aduce modificari prevederilor Codurilor Penal și de Procedura Penala, una dintre prevederi fiind aceea ca agresorii cercetați penal vor fi obligați sa poarte…

- O propunere care a nascut multe controverse, pareri și orgolii, concretizate in idei și propuneri care incearca sa redea orașului oaza de liniște și relaxare de care are nevoie. Aflați in fața unui proiect foarte important pentru noi toți, reprezentanții primariei au luat decizia de a organiza un ...

- A trecut inca un Paște și pentru mulți romani din strainatate a fost din nou departe de casa, cu gandul la locurile natale, la parinți, frați, surori, prieteni... Nu este ușor sa traiești sarbatorile printre straini. Acestea sunt, poate, cel mai greu de petrecut, pentru ca sunt momente in care dorul…

- Daca in alte randuri a preferat sa nu le raspunda ultrasilor, de data aceasta Mircea Lucescu si-a pierdut rabdarea. "Voi nu sunteti Dinamo!", le-a strigat de mai multe ori antrenorul roman fanilor lui Dinamo Kiev, aflati chiar in spatele bancii tehnice. Aflati amanunte de pe digisport.ro.

- Parintii aflati in concediu de crestere a copilului vor primi un stimulent de 1.500 de lei daca acestia aleg sa se intoarca la munca pana la implinirea varstei de 6 luni a copilului, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, dupa sedinta de Guvern. "Astazi Guvernul a aprobat…

- Mii de copii aflati in grija consiliilor locale din Marea Britanie risca sa devina imigranti fara documente sau sa fie expulzati, conform unor noi reguli ale schemei de sedere a cetatenilor Uniunii Europene, relateaza DPA.

- Horoscop Urania saptamanal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 20 - 26 martie 2021 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…