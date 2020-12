Tot ce trebuie să știți despre alegeri. Cine poate intra in Parlament La alegerile parlamentare din 6 decembrie, partidele care participa la scrutin trebuie sa treaca pragul de 5% pentru a intra in Parlament. Pe langa pragul de 5%, legea prevede și un prag alternativ care ajuta partidele cu un bazin electoral puternic doar in anumite zone ale țarii, cum ar fi UDMR. Reguli ce trebuie respectate la alegerile parlamentare pe fondul pandemiei de coronavirus Pragul electoral reprezinta numarul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentara, si anume 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel national. Pragul electoral alternativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

