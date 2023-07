Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Guns N' Roses, reunita pentru prima oara in formula consacrata, concerteaza, duminica, pe Arena Nationala din Bucuresti. Componenta trupei pentru turneul mondial din 2023 este Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer si Melissa Reese.

- Click! iti prezinta detalii din culisele concertului rock al anului din Romania. Guns N’ Roses va urca, in data de 16 iulie, pe scena de la Arena Nationala, in formula care a consacrat trupa in anii ’80-’90 si a produs hiturile „Sweet Child O’ Mine”, „Patience”, „November Rain” sau „Knockin’ On Heaven’s…

- Constanța va avea peste cațiva ani unul dintre cele mai moderne stadioane din țara, care va purta numele lui Gheorghe Hagi. Valoarea investiției urmeaza sa se ridice la 90 milioane de euro, cu 10 milioane euro mai mult decat se estimase inițial. Consilierii locali de la Primaria Constanța au aprobat,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca organizatorul concertului Depeche Mode, care va avea loc pe 26 iulie pe Arena Naționala, va inlocui dupa eveniment 40% din suprafața gazonului. „Ne-am dorit mult ca acest acord sa fie echitabil pentru parți”, afirma Nicușor Dan.„Am semnat contractul…

- Dinamo - FC Arges, meci contand pentru prima mansa a barajului de mentinere - promovare in SuperLiga, este programat, luni, 29 mai, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Phil Campbell and the Bastard Sons vor canta in deschiderea concertului formatiei Guns N’ Roses, ce va avea loc la Bucuresti pe 16 iulie. Fostul chitarist Motorhead, Phill Campbell, va urca pe scena Arenei Nationale alaturi de cel mai recent proiect al sau, The Bastard Sons, promovand al treilea material…

- Sezonul NBA a ajuns la faza Finalelor de Conferinta, care debuteaza in aceasta noapte. Partidele se vad in direct si in exclusivitate in Romania pe canalele Orange Sport, potrivit news.ro.De la ora 03:30 “King” LeBron James continua lupta cu recordurile si merge cu Lakers in deplasare la Denver Nuggets…

- Un targ de adopții de caței va fi organizat, sambata, la Arena Naționala din București de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), in cadrul caruia pot fi luați acasa 50 de caini de diferite talii și varste.