- O asociatie europeana cu sediul ola Bruxelles organizeaza un concurs prin care sa decida un top 20 al celor mai bune destinatii de vacanta din Europa, iar printre nominalizati se numara si un oras din Romania.

- Sibiul a fost nominalizat sa concureze in acest an pentru cea mai buna destinatie turistica europeana, dupa ce in 2007 a fost primul oras din Romania cu statutul de Capitala Culturala Europeana si in 2019...

- Statele din Uniunea Europeana au construit peste 1.000 km de ziduri de granița de la caderea Zidului Berlinului in 1989, a descoperit un nou studiu despre fortareața Europa. Cercetatorii in domeniul migrației au cuantificat infrastructura anti-imigranți a continentului și au constatat ca UE a trecut…

- Șeful Inspectoratului in Constructii Vrancea, Cristian Prescornitoiu, care a starnit un scandal imens dupa ce a distribuit pe Facebook o postare cu titlul „10 august, cea mai mare sarbatoare europeana. Se goleste Europa de Cersetori, Hoti si Curve din Romania”, a fost "pedepsit" prin punerea in funcția…

- Un parazit transmis de capuse, cu potential letal face ravagii in intreaga lume. Numit B. venatorum, organismul provoaca babesioza, o boala ce afecteaza animalele, dar si oamenii, si care necesita interventie medicala de urgenta.

- Tinerii din Uniunea Europeana care au implinit 18 ani, au posibilitatea de a calatorii gratuit in unul sau mai multe state din UE. Programul DiscoverEU, ofera tinerilor nascuți intre 1 ianuarie și 31 decembrie 2001, un abonament gratuit pentru transportul pe cale ferata, la clasa a doua, pe…

- Dirijorul roman Cristian Macelaru a fost numit pentru a-i succeda in 2021 francezului Emmanuel Krivine in fruntea Orchestrei Nationale a Frantei (ONF), unul dintre cele mai prestigioase ansambluri simfonice din tara. In varsta de 39 de ani, Cristian Macelaru a devenit cunoscut la nivel international…

- China a anuntat vineri numirea lui Wu Hongbo, un diplomat experimentat, in calitate de primul sau reprezentant special pentru afaceri europene, avand misiunea de ''a intari comunicarea, coordonarea si cooperarea cu Europa'', informeaza EFE potirivit Agerpres. ''China si Europa au interese comune…