In curand vom trece in anul 2021, un an in care speram ca viețile noastre sa revina la normal, dupa ce pandemia de coronavirus ne-a schimbat radical obiceiurile de zi cu zi. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, va trebui sa așteptam un vaccin eficient impotriva Covid-19. Chiar și așa, experții in sanatate spun ca va trebui sa ne obișnuim sa traim cu virusul, fiindca nu vom scapa de el nici anul viitor. De exemplu, consilierul pentru Covid-19 al Casei Albe, Anthony Fauci, spune ca un vaccin pentru coronavirus este la orizont, insa a avertizat ca acesta ar putea fi insuficient pentru a contribui…