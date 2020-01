Tot ce trebuie să știi despre TESTUL DE TOLERANŢĂ la GLUCOZĂ în sarcină. Este extrem de important! In timpul sarcinii, intregul organism este supus unor modificari care necesita supunerea la anumite teste și investigații. Printre testele efectuate se numara și gradul de toleranța la glucoza. Testul de toleranța la glucoza, cunoscut și sub denumirea de test oral de toleranța la glucoza, masoara raspunsul corpului la zahar. Testul de toleranța la glucoza poate fi utilizat pentru a depista diabetul de tip 2. Mai frecvent, o versiune modificata a testului de toleranța la glucoza este utilizata pentru a diagnostica diabetul gestational - tipul de diabet care se... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

