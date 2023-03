Tot ce trebuie să știi despre talonul de pensie electronic. Ce avantaje are? Din ce in ce mai mulți pensionari au renunțat la celebrul talon mov de pensie. Locul acestuia a fost luat de talonul de pensie electronic. Fiecare pensionar il poate obține, avand chiar mai multe beneficii. Toți pensionarii care au optat pentru incasarea pensiei intr-un cont bancar pot sa obțina documentul de informare cu privire la plata drepturilor care se achita prin intermediul caselor teritoriale de pensii (talonul de pensie) prin e-mail și in contul din portalul CNPP. La sfarșitul anului trecut, peste 11.000 de pensionari au cerut sa primeasca talonul de pensie electronic. In Romania, sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii vor primi, incepand cu 1 martie, prima tranșa de Contribuții de Asigurari Sociale de Sanatate, a anunțat președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, luni, pe B1 TV. Oficialul spune ca instituția a fost nevoita sa aștepte publicarea noului act normativ pentru reglementarea restituirii…

- Cazierul judiciar va putea fi eliberat online incepand de astazi, așa cum a anunțat recent ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja. Eliberarea documentului este gratuita. Certificatul va putea fi descarcat de pe platforma Ghișeul.ro, același site unde taxele, impozitele, amenzile sau alte servicii…

- Cazierul judiciar va putea fi obtinut, incepand de astazi, si online. Eliberarea documentului este gratuita.Cazierul judiciar va putea fi eliberat online incepand de astazi, așa cum a anunțat recent ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja.Certificatul va putea fi descarcat de pe platforma Ghișeul.ro,…

- Cazierul judiciar va putea fi obtinut, incepand de astazi, si online. Eliberarea documentului este gratuita, dupa cum a anunțat recent ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja. Certificatul va putea fi descarcat de pe platforma Ghișeul.ro, același site unde taxele, impozitele, amenzile sau alte servicii…

- S-a anunțat de cand vor putea romanii sa descarce cazier judiciar online in format electronic. Romanii nu vor mai pierde ore in șir in fața ghișeelor pentru a obține cazierul judiciar. Metoda a fost simplificata, astfel ca actul necesar la angajare și in multe alte situații se va obține mult mai ușor.…

- Vechimea in munca, unul dintre cei mai importanți factori atunci cand se calculeaza pensia publica, poate fi verificata acum online! Pentru a afla ce vechime aveți, trebuie inainte de toate sa aveți un cont online pe site-ul Casei Naționale de Pensii. Pentru a vi-l crea, trebuie sa completați un formular…

- Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii a fost prezent azi la Bistrița. ”Multe acte vor fi emise, in curand, electronic. Cazierul judiciar il vom putea accesa de pe ghișeul.ro undeva in ianuarie – februarie!” a promis acesta. Bistrițeasnul.ro prezenta in weekend proiectul…

- Dosarul cu șina va fi eliminat din instituțiile publice , iar buletinul va fi acceptat in format electronic. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament. Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede eficientizarea serviciilor din instituțiile publice printre care se numara…