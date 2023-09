Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat unda verde vaccinului Moderna, actualizat pentru a combate subvarianta XBB.1.5 a virusului COVID-19. Decizia vine in contextul in care sezonul rece se apropie, iar numarul cazurilor de coronavirus este in continua creștere și noi tulpini continua sa apara.

- Moderna a declarat miercuri ca datele din studiile clinice au aratat ca vaccinul sau, actualizat impotriva COVID-19, va fi probabil eficient impotriva subvariantei cu mutații puternice a coronavirusului BA.2.86, care a starnit temeri privind o reapariție a infecțiilor, potrivit Reuters. Producatorul…

- Cristiano Ronaldo, starul echipei Al-Nassr și cel mai bine platit sportiv din lume, a fost supus testului cu detectorul de minciuni. Intrebprile nu au vizat viața privata, iar unele au avut o formulare bizara, aducand in discuție evenimente viitoare. Iata la ce intrebari s-a aprins becul roși pentru…

- Comitetul ONU de combatere a rasismului a denuntat joi refuzul unor tari bogate, in special Germania, Elvetia, Regatul Unit si Statele Unite, de a renunta la drepturile de proprietate intelectuala asupra vaccinurilor dezvoltate impotriva maladiei COVID-19, informeaza AFP.

- Comitetul ONU de combatere a rasismului a denuntat joi refuzul unor tari bogate, in special Germania, Elvetia, Regatul Unit si Statele Unite, de a renunta la drepturile de proprietate intelectuala asupra vaccinurilor dezvoltate impotriva maladiei COVID-19, informeaza AFP.In cadrul unei reuniuni ministeriale…

- Administratia Biden intentioneaza sa ii indemne pe toti americanii sa mai faca un vaccin impotriva coronavirusului in aceasta toamna, pentru a contracara un nou val de infectii, a declarat duminica un oficial de la Casa Alba, potrivit Reuters.Oficialul a precizat ca, desi Centrele pentru Controlul…

- Sir Jonathan Van-Tam, fost adjunct al medicului-sef din Marea Britanie, care a devenit un nume foarte cunoscut in timpul pandemiei gratie abilitatilor sale de comunicare, a fost numit consultant medical principal al producatorului american Moderna, de la care guvernul britanic a cumparat zeci de milioane…

- Un numar de 80 persoane au fost vaccinate anti-COVID in saptamana 19 – 25 iunie, dintre care 52 cu Pfizer Omicron adaptat la noile tulpini de coronavirus, ser a carui administrare a inceput pe 28 noiembrie 2022. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul…