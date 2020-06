Stiri pe aceeasi tema

- „Substanta activa soseste maine sau poimaine pe Otopeni, a plecat un avion in Elvetia si din Elvetia soseste pe Otopeni in 2 zile. Dupa ce vine vom produce 3,5 milioane de comprimate pe care le vom avea intr-un stoc de siguranta la noi in fabrica. Am discutat la Agentia Medicamentului si ne vom autoriza…

- Specialistii sud-coreeni in epidemiologie si virusologie lucreaza la dezvoltarea unui tratament cu anticorpi impotriva COVID-19. In ciuda eforturilor depuse, testarea va dura destul de mult, scrie Korea Times.

- Premierul britanic Boris Johnson, internat intr-un spital din Londra dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, raspunde la tratament si starea sa este stabila, a anuntat miercuri Downing Street, potrivit agentiilor DPA si EFE. ”Premierul se mentine stabil clinic si raspunde la tratament. El primeste…

- Iata care sunt principalele semne care trebuie sa te alerteze, ca sa mergi imediat la medic: Tuse care dureaza trei sau mai multe saptamani Tuse cu sange Dureri toracice sau dureri in timpul respirației...

- Ce este gastrita? Gastrita este o inflamație acuta sau cronica a mucoasei gastrice caracterizata prin ulcerații superficiale ale mucoasei. Gastritele cronice sunt induse in special de o bacterie, Helicobacter...

- Ziarul Unirea Dupa ce au anunțat un vaccin, propun un tratament: Cu ce soluție vine Institutul din Timișoara Dupa ce au anunțat un vaccin, propun un tratament: Cu ce soluție vine Institutul din Timișoara Institutul OncoGen, din cadrul Spitalului Clinic Județean de ... Dupa ce au anunțat un vaccin, propun…

- Protocolul de tratament al infectiei cu coronavirus a fost aprobat printr-un ordin al ministrului Sanatatii, care a fost publicat in Monitorul Oficial, anunța agerpres.ro. Potrivit ordinului, la ora actuala nu sunt medicamente aprobate pentru tratarea infectiei COVID-19, iar medicamentele propuse…

- Casa Judeteana de Pensii Buzau aduce la cunostinta pensionarilor si asiguratilor sistemului public de pensii, urmatoarele: Activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear este intrerupta pe parcursul decretarii starii de urgenta. – Data reluarii acestei activitati va fi comunicata ulterior,…