Tot ce trebuie să știi despre simptomele atipice ale infectării cu coronavirus Știm deja care sunt cele mai des intalnite simptome ale infectarii cu coronavirus, dar inca nu știm suficient de multe despre simptomele atipice ale bolii. Cei mai mulți dintre pacienții infectați cu COVID-19 experimenteaza o tuse seaca, febra și dificultați in respirație. Unii oameni nu au deloc simptome, insa sunt foarte contagioși. Insa sunt și persoane care experimenteaza simptome, doar ca atipice și nespecifice infectarii cu coronavirus. Iata care sunt simptomele atipice ale infectarii cu coronavirus, dupa cum arata Business Insider : Problemele de digestie Aproximativ unul din 10 pacienți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

