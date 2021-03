Tot ce trebuie să știi despre serul AstraZeneca. Vaccinul, conceput pe baza unui virus comun la cimpanzei Acestea sunt cateva dintre cele cinci lucruri bine de stiut despre acest vaccin, prezentate de AFP, noteaza stirileprotv.ro Vești extraordinare pentru mamici: stimulentul pentru reinoarcerea la serviciu crește semnificativ Acest vaccin a fost dezvoltat de cercetatorii de la Universitatea din Oxford impreuna cu gigantul anglo-suedez AstraZeneca. Mai multe țari au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca: S-au primit rapoarte de cheaguri de sange fatale Este un vaccin “vector viral” - el ia ca suport un alt virus (un adenovirus obisnuit in randul cimpanzeilor) care a fost slabit si modificat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat miercuri un acord cu alianta BioNTech/Pfizer in vederea livrarii in martie, catre statele membre UE, a patru milioane de doze suplimentare de vaccin anti-Covid-19, informeaza news.ro . Aceste doze urmeaza sa fie disponibile ”pana la sfarsitul…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca poate fi administrat si persoanelor cu varsta peste 65 de ani, a transmis miercuri Comitetul de experti pentru vaccinuri al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), conform AFP. In recomandarile sale foarte asteptate, Grupul strategic consultativ…

- In recomandarile sale foarte asteptate, Grupul strategic consultativ al expertilor OMS privind vaccinarea (SAGE) recomanda de asemenea folosirea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca in tari in care sunt prezente si variante ale coronavirusului."Persoanele de peste 65 de ani ar trebui sa primeasca vaccinul",…

- Romania se pregatește și pentru vaccinul AstraZeneca. Pana la sfarșitul lunii martie, in tara ar urma sa vina 1,3 milioane de doze din aceste vaccin. Vor fi deschise inca 180 de centre de vaccinare. Experții Ministerului Sanatații și ai Agenției Naționale a Medicamentului trebuie sa stabileasca persoanele…

- Vaccinul rusesc are un vector viral care utilizeaza aceeasi tehnologie ca vaccinul AstraZeneca, la un nivel de eficienta aproape la fel de mare ca vaccinurile pe baza de ARN mesager. ”Dezvoltarea vaccinului Sputnik V a fost criticata din cauza precipitarii sale, a faptului ca a ars etape si a unei lipse…

- Uniunea Europeana a inceput o campanie coordonata de vaccinare pentru a lupta impotriva COVID-19, in ceea ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a numit un „moment emoționant de unitate”. Italia și Spania au fost țarile care au dat startul campaniei, la mai puțin de o saptamana de…

- Comisia Europeana a dat luni aprobarea pentru utilizarea vaccinului COVID-19 dezvoltat in comun de compania americana Pfizer si de partenerul sau german BioNTech, fiind ultimul pas pentru a permite Europei sa inceapa vaccinarile in decurs de o saptamana, relateaza Reuters. Tari ale Uniunii Europene,…

- Alexandru Rafila , reprezentantul Romaniei la OMS a vorbit despre cum se va derula campania de vaccinare de la noi din tara. Declarațiile sale survin dupa ce Agentia Nationala a Medicamentului a anuntat ca va autoriza vaccinul Pfizer-BioNTech pe 21 decembrie. Italia, Germania, Franta, Olanda, Spania,…