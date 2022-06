Stiri pe aceeasi tema

- SAGA Festivalul, organizat in perioada 3-5 iunie, aduce la Arena Nationala o scena de 150 de metri deschidere si 40 de metri inaltime. Elementul central ar Scenei Source va fi icosaedrul, simbolul SAGA, care va fi incarcat cu efecte speciale, lumini, lasere si artificii, conform news.ro. Fii…

- Romii și-au instalat o tabara pe strada Galați, la cațiva metri de ieșirea prin spatele Iulius Mall și aproape de ansamblurile de locuințe, unde un apartament se vinde cu 300.000 de euro. ”Scena este din Cluj Napoca, de pe strada Galați, nr. 6, la cațiva metri de Iulius Mall, un parc și o zona rezidențialaDeși…

- Pentru a umple, duminica, stadionul cu 15.000 de fani, Dinamo va pune in vanzare tichete la prețuri mici pentru meciul cu U Cluj, din barajul de promovare/menținere in Liga 1. Dinamo a pierdut turul cu 1-2. Dinamo spera sa intoarca rezultatul in retur, cu sprijinul total al fanilor. Dezamagirea e mare…

- Organizatorii celei mai frumoase experiențe de festival din Europa, UNTOLD, anunța noi artiști care vor ajunge in Cluj-Napoca, in perioada 4-7 august 2022. Ce artiști urca pe scena de la UNTOLD 2022Și anul acesta pe scena principala a festivalului vor urca cele mai mari nume din industria muzicala.…

- Timp de doua zile, pe 26 și 27 martie, de la ora 19.00, pe scena Teatrului „Matei Vișniec" Suceava va putea fi urmarita cea de-a doua premiera a acestui an - „MUNCHAUSEN". Biletele sunt puse in vanzare la casieria teatrului și online, pe www.blt.ro. Prețul ...

- Concertul caritabil We Are One. Cine a cantat și ce au spus artiștii pe scena despre razboi Sambata, Arena Naționala din București a gazduit We Are One, cel mai mare concert caritabil organizat pentru refugiații din Ucraina. Evenimentul a fost organizat de Saga Festival, Kiss FM, Pro TV și Primaria…

- Armin Van Buuren, Tom Odell si Jamala, Andra, INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Delia, Horia Brenciu se numara printre artistii care au acceptat sa cante, sambata, pe Arena Nationala, la concertul caritabil „We Are One”, initiativa de a ajuta poporul ucrainean. Pro TV invita toate canalele TV si online…

- Sambata va avea loc la București, pe Arena Naționala, cel mai mare concert caritabil pentru sprijinirea poporului ucrainean. Toate incasarile in urma concertului vor fi donate catre Crucea Roșie Romana. Printre artiștii internaționali care vor canta pe scena Arenei Naționale din București se numara…