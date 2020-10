Tot ce trebuie sa stii despre fisa medicala pentru permis auto

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Pericole pe șoselele din județ: Șoferi beți și fara permis, depistați de polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0.97 mg/l alcool pur Polițiștii din Alba au depistat mai mulți șoferi care se aflau in trafic sub influența bauturilor alcoolice sau care conduceau fara sa dețina permis…

- polițiștii clujeni au desfașurat, joi dimineața, o serie de controale in trafic pe raza localitații Baciu.”La data de 17 septembrie a.c., in intervalul orar 07.00-10.00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Baciu, impreuna cu politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au actionat pentru diminuarea riscului…

- 34 de șoferi au fost amendați pentru ca au depașit limita de viteza, in urma verificarilor de aseara a ofițerilor Inspectoratului Național de Securitate Publica impreuna cu cei ai BPDS "Fulger" și DIE ale IGP.

- Ziarul Unirea Pericole pe șoselele din județ! Șoferi fara permis de conducere, depistați de polițiștii din Alba Potrivit IPJ Alba, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat in trafic, un autoturism condus de un tanar de 21 ani, fara permis, din Cugir. La data de 29 august 2020, in…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti.La data de 23 august a.c., in jurul orei 16.20, politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 391, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In…

- Politistii din Baia Mare si Viseu de Sus au depistat, ieri, pe drumurile publice din judet patru barbati care au condus sub influenta bauturilor alcoolice sau fara a detine permis de conducere. Rezultatele testarilor cu aparatele etilotest a indicat valori cuprinse intre 0,50 si 0,63 mg/l alcool pur…

- Polițiștii au depistat din nou nereguli in trafic, fiind inregistrate dosare penale. La data de 27 iulie a.c., ora 07.56, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au depistat un barbat, de 46 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 E 85-Tișița, fiind sub influența alcoolului.…

- Mai multe persoane vor raspunde in fata legii, dupa ce politistii le-au prins in trafic, in calitate de soferi, fie baute, fie fara permis de conducere... The post Parca au innebunit! E plin de soferi bauti, fara permis sau cu alte belele appeared first on Renasterea banateana .