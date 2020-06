Tot ce trebuie sa stii despre deratizare pret inainte de a apela la o firma DDD

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a reluat achiziționarea de maști pentru persoanele defavorizate la cateva ore dupa ce Libertatea a scris ca prima procedura a fost anulata, din cauza ca niciuna dintre cele 43 de oferte primite de la firme nu a indeplinit criteriile cerute. Firmele pot pregati documentele necesare…

- „Din cauza coronavirusului, producția de carne a scazut in SUA cu o treime. Firmele procesatoare de carne s-au inchis din cauza pandemiei iar animalele de la ferme au inceput sa fie sacrificate. Numai saptamana trecuta, au fost sacrificate 600.000 de cornute mari, gaini și porcine și au fost aruncate…

- Firma de shipping in care afaceristii constanteni Adrian Istrate Scradeanu, ce si a legat numele de sprijinul financiar acordat de a lungul timpului echipei de rugby Tomitanii Constanta, si Liviu Octavian Dragomir sunt asociati cu elvetianul Deniz Selim Makzume si a schimbat numele.Astfel, noua denumire…

- O firma care ofera soluții de securitate și-a sporit afacerile pe perioada de criza. Business-ul Eurotehnica IT& C a luat avant in aceasta perioada, pentru ca in piața se simte nevoia tot mai mult de securitate a bunurilor. „Firmele și persoanele au ințeles cat de importanta este securitatea, in aceste…

- Președintele Organizației Municipale a TNL Suceava, Valentin Huianu, este abonat la banii instituțiilor publice din județ, carora le vinde dezinfectanți și produse de curațenie. Printre clienții sai se numara și Primaria municipiului Suceava, condusa de liberalul Ion Lungu - șeful lui Huianu pe linie…

- Jurnal de antreprenor. Ce soluții se pot gasi, in plina criza, pentru firmele care activeaza in industrie. Un reprezentant al unei firme cu 55 de angajați, cu activitate in domeniul producției de repere industriale, ne-a vorbit despre situația economica a industriașilor , in perioada coronavirusului.…

- In conditiile pandemiei, firmele de curierat sunt printre putinele afaceri care nu intampina probleme si au o evolutie pozitiva. Tot mai multi oameni au descoperit recent posibilitatea de a face shopping usor in mediul online. O veriga esentiala a economiei in perioada actuala a devenit curierul, mai…

- Maști cu 32 de lei bucata a cumparatGuvernul Romaniei de la o firma care comercializeaza produsealimentare și tutun, platind 56 de milioane de lei pentrucantitatea comandata. Prețul mediu al maștilor de protecție detip FFP2 sau FFP3 este de 10 lei/bucata, dar aceste produse sunt totmai greu de gasit.O…