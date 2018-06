Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica din Capitala a scos la concurs, pentru anul 2018-2019, peste 6.000 de locuri dintre care 1.075 sunt nebugetate, admiterea in aceasta institutie de invatamant fiind organizata in luna iulie.

- Pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2018-2019, la Universitatea Politehnica din Bucuresti au fost scoase la concurs de catre Ministerul Educatiei si...

- Pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2018-2019, la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, in domeniile medicina, medicina...

- Admitere ASE 2018. Academia de Studii Economice din București (ASE) scoate la concurs pentru admiterea la programele universitare de licența, la invațamantul cu frecvența 2860 de locuri la buget și 3089 de locuri la taxa și 950 de locuri pentru invațamantul la distanța și cu frecvența redusa.

- Documente atasate: Admitere liceu ADMITERE LICEU 2018 Emotii mari pentru elevii care termina anul acesta clasa a VIII-a. Mai este putin si incep inscrierile la liceu. Parintii si elevii au la dispozitie brosura oficiala de admitere la liceu. Admiterea la liceu pentru anul 2018 va incepe efectiv…

- Concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila "Pavel Zaganescu" din Boldești Scaeni se va desfașura in perioada 24 august-4 septembrie 2018. Depunerea cererilor de inscriere a inceput deja, iar acest lucru se face pana pe 15 iunie, la inspectoratele pentru situații de…

- Din totalul celor 58 de universitati de stat, doar opt au primit mai putine locuri la stat. Printre institutiile de invatamant superior care au primit mai multe locuri se afla Universitatea Stefan cel Mare si Universitatea Politehnica din Bucuresti.

- La concursul de admitere – sesiunea 2018, in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) si ale Ministerului Apararii Nationale (MApN), Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a propus scoaterea la concursul de admitere a urmatoarelor locuri: • Facultatea de Pompieri…