Stiri pe aceeasi tema

- Primarii PSD din Vrancea acuza Guvernul liberal ca a alocat bani din fondul de rezerva al primului ministru pe criterii politice, astfel ca primariile cu edili PSD au primit doar 250.000 de lei, in timp ce localitatile cu conducere liberala au primit un milion de lei. Primarul comunei Carligele, Stefan…

- Daca ești printre cei care au caștigat lupta cu Covid-19 atunci ii poți ajuta și pe alți bolnavi, aflați in stare critica, sa invinga boala. Hai sa donezi plasma, la Timișoara. Cei de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara fac apel fac apel la pacienții care s-au vindecat de Covid-19 da…

- Cei mai mulți suceveni care au donat plasma dupa ce au avut Covid-19 sunt dintre cei care au avut boala la inceputul pandemiei, in lunile martie-aprilie, iar analizele medicale arata ca anticorpii sunt in concentrație scazuta. Directorul Centrului de Transfuzie Suceava, dr. Maria Pilat, a declarat,…

- Organizatorii UNTOLD și Neversea, prin campania Blood Network, incurajeaza pacienții vindecați de COVID-19 sa vina sa doneze plasma pentru a salva viețile celor care se lupta cu acest virus și care sunt in stare critica in secțiile de ATI. Sistemul medical se confrunta in acest moment cu o…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a transmis care sunt recomandarile pentru populația depistata cu COVID-19, conform OMS nr. 1321/22 iulie 2020. A. Traseul pacienților pozitivi Sars-Cov 2 1. Toți pacienții depistați pozitivi la un test RT-PCR se vor prezenta la un spital cu secție Covid, unde vor fi…

- In momente grele lumea se mobilizeaza. Cand vine vorba de salvarea unor vieti, imediat apar binefacatorii. Este un lucru bun si benefic in societate. In aceasta perioada de Pandemie, apar putine oportunitati pentru a salva viata semenilor. Plasma convalescent pare sa fie un mijloc, care poate salva…

- Tratamente cu plasma recoltata de la persoane cu COVID-19 insanatosite Foto: DSU Spitalul de Urgența "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava a efectuat pâna acum doua tratamente cu plasma recoltata de la persoane care au avut COVID-19. La unul dintre pacienți, în vârsta…

- In Romania, plasma sanguina, o resursa naturala rara, care joaca un rol crucial in susținerea sistemului imunitar și este vitala in producerea unor terapii pentru anumite categorii de pacienți, se duce pe...