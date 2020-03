Informații necesare pentru toate companiile care vor sa primeasca bani pentru șomaj tehnic. Un somer „tehnic” primeste o indemnizatie cuprinsa intre 1.000 si 4.000 de lei net pe luna, platita de stat. In calculul somajului tehnic nu sunt incluse veniturile din bonusuri sau din tichete de masa. Nu toate companiile care si-au intrerupt activitatea primesc banii de la stat.

In cazul in care exista doua sau mai multe contracte individuale de munca si se vor suspenda toate, indemnizatia acordata va fi calculata pentru contractul cel mai avantajos pentru tine. In schimb, daca unul dintre contracte…