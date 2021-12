Stiri pe aceeasi tema

- Apel pentru salvarea polițistului american de origine romana Tyler Moldovan FOTO: www.facebook.com/photo/?fbid=344242917510533&set=pcb.344243217510503 Un polițist american cu origini românești, Tyler Moldovan, se afla în stare critica internat într-un spital local dupa…

